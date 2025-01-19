Наказала россиянку: Костюк пробилась в четверть финала Australian Open-2025 в парном разряде

В воскресенье, 19 октября, состоялись матча третьего круга Australian Open-2025 в парном разряде. Марта Костюк с Еленой-Габриэлой Русе противостояли Го Ханьюй и Александре Пановой.

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Го Ханьюй / Александра Панова 2:1 (7:5, 4:6, 7:6)

Украинка и румынка противостояли пару китаянки и "нейтральной" спортсменки. В индивидуальном разряде Костюк выступления уже завершила, пишет 24 канал.

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Победный матч для украинки

В первом сете Костюк и Русе уверенно одолели своих соперниц со счетом 7:5.

Вторая партия была довольно равносильной, однако украинка и румынка не смогли реализовать свои брейки, чем и воспользовались соперницы. Взяв чужую подачи, соперницы одержали победу в сете.

В третьем сете спортсменки дошли даже до тайбрейка, где Костюк с Русе удерживали преимущество, однако впоследствии оппонентки начали активно прессинговать. В итоге Костюк и Русе все же дожали и одержали победу.

Матч длился 3 часа 10 минут.

Отметим, что в четвертьфинале Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе встретятся с парой Елены Остапенко и Се Шувэй.