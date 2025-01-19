Марта Костюк / Олена-Габріела Русе – Го Ханьюй / Александра Панова 2:1 (7:5, 4:6, 7:6)

Українка та румунка протистояли пару китаянки та "нейтральної" спортсменки. В індивідуальному розряді Костюк виступи вже завершила, пише 24 канал.

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Переможний матч для українки

У першому сеті Костюк та Русе впевнено здолали своїх суперниць з рахунком 7:5.

Друга партія була доволі рівносильною, однак українка та румунка не змогли реалізувати свої брейки, чим і скористалися суперниці. Взявши чужу подачі, суперниці здобули перемогу у сеті.

У третьому сеті спортсменки дійшли навіть до тайбрейку, де Костюк з Русе втримували перевагу, однак згодом опонентки почали активно пресингувати. У підсумку Костюк та Русе все ж дотисли та здобули перемогу.

Матч тривав 3 години 10 хвилин.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Марта Костюк та Олена-Габріела Русе зустірінуться з парою Олени Остапенко та Сє Шувей.