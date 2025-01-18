У суботу, 18 січня, Еліна Світоліна зустрілася з Жасмін Паоліні в межах третього кола Australian Open-2025. Українка здобула перемогу над суперницею з Італії, пише 24 канал.

Читайте також Перша ракетка Росії заплатить шалений штраф за істеричні припадки на Australian Open-2025

Послання від Світоліної

Українська тенісистка провела напружений матч і здійснила потужний камбек. Після матчу Світоліна підійшла до однієї з камер і залишила там напис.

Love Ukraine (Люблю Україну – 24 канал),

– написала Світоліна.



Послання Світоліної / Скриншот з прямої трансляції

Довідка. Наступною суперницею українки стане "нейтральна" тенісистка Вероніка Кудерметова.

Відзначимо, що Еліна Світоліна неодноразово підтримувала Україну на матчах.