У суботу, 18 січня, Еліна Світоліна зустрілася з Жасмін Паоліні в межах третього кола Australian Open-2025. Українка здобула перемогу над суперницею з Італії, пише 24 канал.
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Послання від Світоліної
Українська тенісистка провела напружений матч і здійснила потужний камбек. Після матчу Світоліна підійшла до однієї з камер і залишила там напис.
Love Ukraine (Люблю Україну – 24 канал),
– написала Світоліна.
Послання Світоліної / Скриншот з прямої трансляції
Довідка. Наступною суперницею українки стане "нейтральна" тенісистка Вероніка Кудерметова.
Відзначимо, що Еліна Світоліна неодноразово підтримувала Україну на матчах.