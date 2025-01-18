Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні 2:1 (2:6, 6:4, 6:0)

Суперницею українки стала представниця Італії. Еліна змогла пробитися до наступного етапу турніру, 24 канал.

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Шалений камбек Світоліної

Перший сет тенісистки розпочали за рівного рахунку, однак згодом українка програла п'ять геймів поспіль.

У другому сеті перевагу здобула вже Еліна попри три нереалізовані сетпойнти. Партія закінчилася з рахунком 6:4 на користь українки.

У третій партії Світоліна "в суху" розгромила італійську суперницю. Українка просто не лишила Паоліні шансів і завершила сет з рахунком 6:0, здобувши перемогу у матчі.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин.

Відзначимо, що наступною суперницею Еліни Світоліної стане "нейтральна" тенісистка Вероніка Кудерметова.