Еліна Світоліна – Жасмін Паоліні 2:1 (2:6, 6:4, 6:0)
Суперницею українки стала представниця Італії. Еліна змогла пробитися до наступного етапу турніру, 24 канал.
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Шалений камбек Світоліної
Перший сет тенісистки розпочали за рівного рахунку, однак згодом українка програла п'ять геймів поспіль.
У другому сеті перевагу здобула вже Еліна попри три нереалізовані сетпойнти. Партія закінчилася з рахунком 6:4 на користь українки.
У третій партії Світоліна "в суху" розгромила італійську суперницю. Українка просто не лишила Паоліні шансів і завершила сет з рахунком 6:0, здобувши перемогу у матчі.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин.
Відзначимо, що наступною суперницею Еліни Світоліної стане "нейтральна" тенісистка Вероніка Кудерметова.