Єлена Рибакіна – Даяна Ястремська 2:0 (6:3, 6:4)

Українка продовжила свої виступи на турнірі в Австралії. Ястремська та Рибакіна вперше зустрілися на корті, пише 24 канал.

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Провальний матч Ястремської

У першому сеті жодна з суперниць не змогла зробити подачу на виліт. Даяна припустилася трьох подвійних помилок та не реалізувала жодного брейкпойнту. Суперниця з Казахстану вдало використала один.

У другому сеті українка виконала п'ять подач навиліт та зуміла реалізувати один брейкпойнт, однак поступилася через п'ять подвійних помилок.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини.

Відеоогляд матчу Рибакіна – Ястремська

Відзначимо, що інша українка Еліна Світоліна ще зіграє в 1/32 Australian Open.