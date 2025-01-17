П'ята ракетка світу з труднощами пробився у друге коло, але на цьому етапі вже завершив свій шлях на австралійському "мейджорі". Він сенсаційно поступився 19-річному американцю Лернеру Тьєну.

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Пішов у мінус

Під час 1/32 фіналу, а також у попередньому колі, росіянин декілька разів втрачав голову на корті. За це він отримав значні санкції, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

"Нейтральний" тенісист має сплатити два штрафи за свою ганебну поведінку в кожному з цих матчів. Сумарно вони складуть 150 тисяч доларів.

У першій грі Мєдвєдєв почав бити сітку своєю ракеткою, через що вона зламалася, а у другій – росіянин розтрощив інвентар вже після ударів по поверхні корту. За це його оштрафували на 100 000 та 50 000 доларів відповідно.

Цікаво. Після отримання цих штрафів росіянин провів Australian Open зі збитками для себе. Він пішов у мінус, адже його призові на турнірі склали майже 124 тисячі доларів.

Нагадаємо, що Данііл Мєдвєдєв у минулому сезоні став фіналістом Відкритого чемпіонату Австралії. Він поступився у фіналі Янніку Сіннеру, хоча виграв перші два сети того протистояння.