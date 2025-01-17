Паула Бадоса – Марта Костюк 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Це було п'яте очне протистояння між тенісистками. Воно тривало трішки більше, ніж дві з половиною години та закінчилося четвертою перемогою іспанської спортсменки, повідомляє 24 Канал.

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Марта зі старту зробила брейк, проте в середині першої партії Бадоса змогла відновити паритет. У дев'ятому геймі українка не реалізувала п'ять брейк-поінтів, після чого не захистила й свою подачу – 4:6.

У другому сеті українка одразу відірвалася від своєї суперниці, вигравши п'ять поспіль геймів. Однак на це своєю серією відповіла вже іспанка, яка ледь не зробила епічний камбек, але Костюк все ж таки утримала перевагу – 6:4.

Все вирішувалося у третій партії, у якій вже Бадоса захопила зі старту ініціативу. Вона оформила швидкий брейк у другому геймі, який і виявився ключовим, адже після цього обидві тенісистки захищали всі свої подачі. У дев'ятому геймі Марта мала один брейк-поінт, але не реалізувала його – 3:6 для українки.

Важливо. Одним із вирішальних факторів у цьому матчі стала подача Марти Костюк. Вона записала собі в пасив аж 16 подвійних помилок, через що навіть вдавалася до подачі з руки.

Зазначимо, що в одиночному розряді австралійського "мейджора" залишилося ще дві українки. Даяна Ястремська й Еліна Світоліна свої поєдинки 1/16 фіналу проведуть 18 січня.