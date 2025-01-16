Калініна / Бронцетті – Лінетт / Олмос 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)

В Мельбурні стартував перший турнір серії Grand Slam у 2025 році. На Australian Open з'їхались найкращі тенісистки світу, в тому числі і українки, повідомляє 24 Канал.

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Ангеліна при справі

Серед них є і Ангеліна Калініна, яка вже у першому колі одиночного розряду вилетіла від Онс Жабер. Втім уродженка Нової Каховки заявилась і на парне змагання.

Калініна вирішила виступати в парі з італійкою Лючією Бронцетті. У першому раунді дівчата видали важку битву проти Магда Лінетт з Польщі та Джуліани Олмос з Мексики.

Перший сет залишився за нашою тенісисткою, тоді як другий Ангеліна та Лючія без шансів програли. Долю путівки у другий раунд вирішував останній сет, який затягнувся на тайбрейк.

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У підсумку Калініна та Бронцетті змогли дотиснути суперниць та пройти далі. В 1/16 фіналу їх суперницями буде переможниці матчу Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина) – Квінн Глісон (США) / Сюзан Ламенс (Нідерланди).