Калинина / Бронцетти – Линетт / Олмос 6:4, 1:6, 7:6 (10:7)

В Мельбурне стартовал первый турнир серии Grand Slam в 2025 году. На Australian Open съехались лучшие теннисистки мира, в том числе и украинки, сообщает 24 Канал.

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Ангелина при деле

Среди них есть и Ангелина Калинина, которая уже в первом круге одиночного разряда вылетела от Онс Жабер. Впрочем уроженка Новой Каховки заявилась и на парное соревнование.

Калинина решила выступать в паре с итальянкой Лючией Бронцетти. В первом раунде девушки выдали тяжелую битву против Магда Линетт из Польши и Джулианы Олмос из Мексики.

Первый сет остался за нашей теннисисткой, тогда как второй Ангелина и Лючия без шансов проиграли. Судьбу путевки во второй раунд решал последний сет, который затянулся на тайбрейк.

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В итоге Калинина и Бронцетти смогли дожать соперниц и пройти дальше. В 1/16 финала их соперницами будет победительницы матча Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) – Квинн Глисон (США) / Сюзан Ламенс (Нидерланды).