Паула Бадоса – Марта Костюк 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

Это было пятое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось чуть больше, чем два с половиной часа и закончилось четвертой победой испанской спортсменки, сообщает 24 Канал.

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Марта со старта сделала брейк, однако в середине первой партии Бадоса смогла восстановить паритет. В девятом гейме украинка не реализовала пять брейк-поинтов, после чего не защитила и свою подачу – 4:6.

Во втором сете украинка сразу оторвалась от своей соперницы, выиграв пять подряд геймов. Однако на это своей серией ответила уже испанка, которая едва не сделала эпический камбэк, но Костюк все же удержала преимущество – 6:4.

Все решалось в третьей партии, в которой уже Бадоса захватила со старта инициативу. Она оформила быстрый брейк во втором гейме, который и оказался ключевым, ведь после этого обе теннисистки защищали все свои подачи. В девятом гейме Марта имела один брейк-поинт, но не реализовала его – 3:6 для украинки.

Важно. Одним из решающих факторов в этом матче стала подача Марты Костюк. Она записала себе в пассив 16 двойных ошибок, из-за чего даже прибегала к подаче с руки.

Отметим, что в одиночном разряде австралийского "мэйджора" осталось еще две украинки. Даяна Ястремская и Элина Свитолина свои поединки 1/16 финала проведут 18 января.