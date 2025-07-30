Костюк прервала самую длинную серию поражений в карьере, одолев чемпионку Уимблдона: видеообзор
- Марта Костюк победила Маркету Вондроушову в матче 1/32 финала "тысячника" в Монреале со счётом 2:1 (2:6, 6:3, 6:2), прервав свою серию из шести поражений.
- Костюк сделала пять эйсов, реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов и выиграла 7 из 13 геймов на своей подаче; в следующем круге встретится с Дарьей Касаткиной.
Во вторник, 29 июля, состоялись поединки 1/32 финала "тысячника" в Монреале. В одном из них за путевку в следующую стадию турнира боролись Марта Костюк и Маркета Вондроушова.
Это было четвертое очное противостояние между теннисистками. Оно длилось 1 час 42 минуты и закончилось третьей победой украинской спортсменки, сообщает 24 Канал.
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Как прошел матч Костюк – Вондроушова?
К этому турниру Марта Костюк подходила с ужасной серией в шесть поражений, что является личным антирекордом киевлянки. Она уступила и в первом сете седьмой игры практически без шансов со счетом 2:6, проиграв стартовые пять геймов.
К счастью, после этого Костюк смогла перевернуть игру. Во второй партии она сразу отдала свою подачу, но мгновенно сделала обратный брейк.
После этого соперницы уверенно подавали, а решающим стал восьмой гейм. Марта выиграла его на приеме, отдав лишь один розыгрыш, после чего "под ноль" забрала следующий и закрыла сет.
Поэтому судьба встречи решалась в третьей партии, которую Марта Костюк начала с трех выигранных геймов, сделав при этом два брейка. Чешская теннисистка пыталась спасти положение, но не удалось, в итоге – 6:2.
Марта Костюк – Маркета Вондроушова 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)
Статистика. По ходу матча украинка сделала пять эйсов при шести двойных ошибках, реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов и выиграла 7 из 13 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 74:66 в пользу 23-летней киевлянки.
Смотрите видеообзор матча Костюк – Вондроушова
Отметим, что в следующем круге Марта Костюк сыграет с первой ракеткой Австралии Дарьей Касаткиной.