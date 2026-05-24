Костюк уничтожила бывшую россиянку на старте "Ролан Гаррос"

Марта Костюк начала выступления на "Ролан Гаррос-2026". Вторая ракетка Украины справилась с бывшей россиянкой Оксаной Селехметьевой.

Украинская теннисистка сыграла первый поединок за более чем три недели, с момента победы на турнире в Мадриде. 24 Канал сообщил, как сыграла Марта Костюк.

Смотрите также Костюк не поддержала Соболенко и Джоковича на "Ролан Гаррос-2026"

Как сложилась игра Костюк и Селехметьевой?

В первом круге Открытого чемпионата Франции Марта Костюк встретилась с бывшей россиянкой Оксаной Селехметьевой, которая перед стартом соревнований приняла гражданство Испании. Это был первый матч в истории противостояний спортсменок.

На протяжении всего матча теннисистки совершали немало ошибок. Однако, Марта Костюк имела показатели приближении к игре ведущей теннисистки. Ее баланс виннеров и невынужденных ошибок – 18:33 . Испанка ошибалась гораздо чаще. 4:31 – по той же схеме.

Теннис

"Ролан Гаррос-2026". Первый круг

Марта Костюк (Украина, 15) – Оксана Селехметьева (Испания) – 2:0 (6:2, 6:3)

Во втором круге украинка ожидает победительницу пары Кэти Волынец (США) – Клара Бюрель (Франция). Обе спортсменки не входят в топ-100 мирового рейтинга.

С какими турнирными раскладами Костюк приехала на турнир?

Марте не нужно защищать очки в мировом рейтинге, ведь в прошлом году она уступила уже на стадии первого круга. Теперь любой результат принесет ей дополнительное количество зачетных баллов в табели о рангах, где украинка сейчас 15-я.

По результатам жеребьевки Марта может сыграть против Элины Свитолиной в четвертьфинале. Правда, в 1/8 Костюк может встретиться с трехкратной чемпионкой турнира полькой Игой Швьонтек.

Отметим, что лучшим результатом в Париже для Марты была именно стадия 1/8 финала пять лет назад. На турнирах Большого Шлема она один раз выходила в четвертьфинал – на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.