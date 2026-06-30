Голанд забил решающий гол в ворота Кот-д'Ивуара и вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026

Норвегия обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Победный гол в конце матча забил Эрлинг Холанд.

Матч получился напряженным и долгое время проходил в равной борьбе, где у обеих команд были свои шансы. Судьбу встречи решил лидер норвежской сборной, который сказал свое слово в самый важный момент, сообщает 24 Канал.

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Кот-д'Ивуар – Норвегия 1:2

Голы: Диалло, 74 – Нуса, 39, Голанд, 86

Начальные минуты матча прошли без большого количества опасных моментов. Ивуарийцы больше всего угрожали через левый фланг, где активно действовал Диоманде.

Первый опасный эпизод создал Конан, который ворвался в штрафную площадку и пробил рядом со штангой. Впоследствии Диоманде выполнил качественный навес на Пепе, однако тот вместо удара отдал передачу, которую перехватили защитники.

Норвежцы почти сразу наказали соперника за нереализованные моменты. Антонио Нуса получил передачу от Эриксена, обошел защитника и эффектным ударом в дальнюю "девятку" открыл счет.

Гол Нусы в ворота Кот-д'Ивуара: смотрите видео от Megogo

После перерыва команда из Скандинавии сделала ставку на быстрые контратаки. На 67-й минуте Хеггем был близок к второму голу, но Диалло вынес мяч с линии ворот.

Голанд сказал последнее слово

Несмотря на давление Норвегии, Кот-д'Ивуар сумел отыграться. Амад Диалло на скорости вошел в штрафную площадь, переиграл защитника и точно пробил мимо вратаря, сделав счет 1:1.

Впрочем, последнее слово осталось за Эрлингом Голандом. Нападающий оказался без опеки в штрафной площадке, получил передачу от Берга и ударом в одно касание принес Норвегии победу – 2:1.

В добавленное время выручил свою команду Нюланд, совершив невероятный сейв после удара Диалло. Норвежцы удержали преимущество и обеспечили себе выход в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Следующим соперником команды Сольбаккена станет сборная Бразилии.