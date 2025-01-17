Ковтун попадет в "карантин": сколько времени пропустит гимнаст из-за смены гражданства

Украинский гимнаст Илья Ковтун принял решение сменить гражданство. В следующих соревнованиях спортсмен будет представлять сборную Хорватии.

Призер Олимпийских игр-2024 в Париже Илья Ковтун подал документы на смену гражданства. Гимнаст решил выступать под хорватским флагом, пишет 24 Канал.

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Что ожидает Ковтуна после смены гражданства

Вместе с Ковтуном паспорт поменяет его тренер Ирина Горбачева. Они уже три года живут в хорватском Осиеке. После Олимпийских игр-2024 Илья даже не приезжал в Украину.

Ковтуна после Олимпиады встречают в Осиеке / фото Sportske novosti

Хорватская сторона обещает беглецам получение гражданства по ускоренной процедуре. Следующим шагом станет подача документов во Всемирную федерацию гимнастики (FIG). Там хорваты ожидают проблемы, поскольку Украина не отпустит Ковтуна и Горбачеву добровольно. Об этом в интервью изданию Sportske novosti сообщил тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич.

Есть несколько вариантов, а худший из них – карантин на год, отстранение на этот срок от всех крупных соревнований. Мы готовы к этому,

– заявил Маджаревич.

По словам тренера, Ковтун во время карантина будет выступать в немецкой или французской лиге, где отсутствует привязка к гражданству. Уже через год он сможет участвовать в чемпионатах Европы и мира.

Главное об изменении гражданства Ковтуна