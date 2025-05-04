Украинские легионеры зажигают в Экстраклясе: голы Хланя и Желизка принесли победу Лехии

Гданьская Лехия ведет борьбу за продление прописки в элитном дивизионе Польши. В 31-м туре самая украинизированная команда Экстраклясы одержала выездную победу.

Краковия – Лехия 0:2

Голы: Хлань, 49, Желизко, 87, (с пенальти)

В стартовом составе Лехии вышли трое из пяти украинских легионеров Лехии: Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Благодаря результативным действиям украинцев "бело-зеленые" одержали выездную победу, пишет 24 Канал.

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Победные голы украинцев

В начале второго тайма игроки Лехии провели стремительную атаку. После прострела с фланга первым на мяче был Хлань, который в подкате переправил его в ворота. Для Максима этот гол стал четвертым в чемпионате.

Видео гола Хланя

За три минуты до конца встречи гости удвоили преимущество. Центральный полузащитник Иван Желизко реализовал пенальти. Это первый гол экс-игрока украинской "молодежки" в сезоне.

Благодаря голам украинцев Лехия одержала победу со счетом 2:0.

Видеообзор матча Краковия – Лехия

В турнирной таблице Лехия занимает 14 место. От зоны вылета команда из Гданьска находится на расстоянии 5 баллов.

Статистика украинцев в Лехии