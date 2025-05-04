Краковия – Лехия 0:2
Голы: Хлань, 49, Желизко, 87, (с пенальти)
В стартовом составе Лехии вышли трое из пяти украинских легионеров Лехии: Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Благодаря результативным действиям украинцев "бело-зеленые" одержали выездную победу, пишет 24 Канал.
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Победные голы украинцев
В начале второго тайма игроки Лехии провели стремительную атаку. После прострела с фланга первым на мяче был Хлань, который в подкате переправил его в ворота. Для Максима этот гол стал четвертым в чемпионате.
Видео гола Хланя
За три минуты до конца встречи гости удвоили преимущество. Центральный полузащитник Иван Желизко реализовал пенальти. Это первый гол экс-игрока украинской "молодежки" в сезоне.
Благодаря голам украинцев Лехия одержала победу со счетом 2:0.
Видеообзор матча Краковия – Лехия
В турнирной таблице Лехия занимает 14 место. От зоны вылета команда из Гданьска находится на расстоянии 5 баллов.
Статистика украинцев в Лехии
- Богдан Сарнавский (вратарь) – 15 матчей (–25 мячей)
- Иван Желизко (полузащитник) – 23 матча (1 гол)
- Антон Царенко (полузащитник) – 27 матчей (2 гола + 2 ассиста)
- Максим Хлань (вингер) – 27 матчей (4 гола + 3 ассиста)
- Богдан Вьюнник (форвард) – 30 матчей (6 голов + 3 ассиста)