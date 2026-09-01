В комментарии iFL TV генеральный директор K2 Promotions Ukraine заявил, что на данный момент Усик может победить практически любого соперника. В частности, он сказал, что Мозес Итаума, который накануне сенсационно проиграл Филипу Хрговичу, слишком молод для встречи с 39-летним украинцем.

Красюк высказался о будущем Усика

"Усик слишком опытен, и он много раз проходил 12 раундов в своей жизни. Поэтому он может победить Филипа Хрговича, он может победить Агита Кабаела", – сказал бывший промоутер Усика.

Красюк отметил, что Александр "все еще в игре", но выразил сомнение в том, нужно ли ему продолжать карьеру. Он иронично заметил, что Усику лучше заняться рыбалкой, то есть уйти на боксерскую пенсию.

Промоутер не смог ответить, что собирается делать Усик, но высказал мнение, что, возможно, он снова проведет бой против Дерека Чисоры и разгромит британца.

Что известно о следующем бою Усика

В мае 2026 года Усик провел бой против Рико Верховена и победил техническим нокаутом в 11-м раунде. Тем самым он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

Но уже в июне боксер уволил чемпионские титулы и объявил, что планирует провести один поединок до завершения карьеры.

Наиболее вероятным соперником для Усика называют экс-чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. По данным СМИ, их бой может состояться в марте 2027 года в США.