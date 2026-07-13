Новый тренер сборной Португалии принял сенсационное решение в отношении Роналду

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш определился с будущим Криштиану Роналду. Тренер четко объяснил, при каких условиях легенда будет и дальше играть за национальную команду.

После назначения на должность главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуш начал излагать свое видение команды. Одним из первых вопросов стало будущее 41-летнего Криштиану Роналду, который остается главной звездой команды, сообщает 24 Канал.

Останется ли Роналду в сборной?

Жорже Жезуш дал понять, что не собирается отказываться от услуг Криштиану Роналду только из-за его возраста. По словам наставника, нападающий продолжит получать вызовы в национальную команду, если будет демонстрировать надлежащий уровень игры и физической готовности.

Пока он играет и находится в форме, позволяющей его вызывать в сборную, я буду его вызывать – в определенных пределах и на условиях, которые считаю наилучшими для национальной команды,

– заявил Жезуш.

Кроме того, 71-летний специалист подчеркнул, что Роналду давно стал гораздо больше, чем просто футболист. Новый наставник назвал пятикратного обладателя "Золотого мяча" настоящим символом португальской нации, подчеркнув его исключительный вклад в развитие футбола страны.

Жезуш уже работал с Роналду в Аль-Насре

Жорже Жезуш хорошо знаком с Криштиану Роналду благодаря совместной работе в саудовском "Аль-Насре". В прошлом сезоне португальский тренер привел команду к чемпионскому титулу, после чего покинул клуб.

Объясняя свое решение, Жезуш отмечал, что главной целью его работы было помочь Роналду выиграть титул с "Аль-Насром". После выполнения этой задачи он счел свою миссию завершенной.

На чемпионате мира-2026 Криштиану Роналду провел пять матчей в составе сборной Португалии и забил три гола, став лучшим бомбардиром команды на турнире. В то же время португальцы не смогли пройти дальше 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1.