Після призначення на посаду головного тренера португальської збірної Жорже Жезуш почав окреслювати своє бачення команди. Одним із перших питань стало майбутнє 41-річного Кріштіану Роналду, який залишається головною зіркою колективу, передає 24 Канал.

Чи залишиться Роналду у збірній?

Жорже Жезуш дав зрозуміти, що не збирається відмовлятися від послуг Кріштіану Роналду лише через його вік. За словами наставника, форвард продовжить отримувати виклики до національної команди, якщо демонструватиме належний рівень гри та фізичної готовності, пише Goal.

Доки він грає і перебуває у формі, що дозволяє його викликати до збірної, я буду його викликати – у певних межах та за умов, які вважаю найкращими для національної команди,

– заявив Жезуш.

Окрім цього, 71-річний фахівець наголосив, що Роналду давно став значно більшим, ніж просто футболіст. Новий наставник назвав п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" справжнім символом португальської нації, підкресливши його винятковий внесок у розвиток футболу країни.

Жезуш уже працював із Роналду в Аль-Насрі

Жорже Жезуш добре знайомий із Кріштіану Роналду завдяки спільній роботі в саудівському Аль-Насрі. Минулого сезону португальський тренер привів команду до чемпіонства, після чого залишив клуб.

Пояснюючи своє рішення, Жезуш зазначав, що головною метою його роботи було допомогти Роналду виграти титул із Аль-Насром. Після виконання цього завдання він вважав свою місію завершеною.

На чемпіонаті світу-2026 Кріштіану Роналду провів п'ять матчів у складі збірної Португалії та забив три м'ячі, ставши найкращим бомбардиром команди на турнірі. Водночас португальці не змогли пройти далі 1/8 фіналу, поступившись Іспанії з рахунком 0:1.