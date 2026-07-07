Известный блогер расплакался после вылета Португалии с ЧМ-2026: неудача Роналду стала трагедией

Поражение Португалии в 1/8 финала чемпионата мира-2026 довело до слез одного из самых известных поклонников Криштиану Роналду. IShowSpeed эмоционально отреагировал на завершение турнира для своего кумира.

Матч против Испании стал последним для сборной Португалии на чемпионате мира, а также, вероятно, последней игрой Криштиану Роналду на чемпионатах мира. Этот момент болезненно пережили не только футболисты, но и миллионы поклонников легендарного нападающего, передает 24 Канал.

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Как IShowSpeed не сдержал эмоций после поражения Португалии?

Известный американский стример IShowSpeed, который давно открыто называет себя самым большим фанатом Криштиану Роналду, не смог сдержать эмоций после финального свистка матча 1/8 финала ЧМ-2026.

Команда Роберто Мартинеса уступила Испании и завершила выступление на турнире. Для 41-летнего Роналду этот поединок стал последним в карьере на чемпионатах мира.

По окончании встречи блогер, находившийся на трибунах стадиона, забился в угол, закрыл лицо руками и расплакался. Кадры с его реакцией мгновенно разлетелись по соцсетям.

| WATCH: Speed BREAKS DOWN as Cristiano Ronaldo appears on the Jumbotron and walks off the pitch after Portugal’s World Cup ELIMINATION pic.twitter.com/JGi2nyJW0O – Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026

Прощание с эпохой Криштиану Роналду

Эмоциональная реакция IShowSpeed объясняется его многолетней преданностью португальской звезде. Блогер неоднократно посвящал Роналду свои стримы, встречался с футболистом и называл его своим главным спортивным кумиром.

Символично, что Криштиану дебютировал за сборную Португалии еще до рождения самого IShowSpeed. За годы карьеры нападающий стал настоящей легендой мирового футбола, а его возможное прощание с чемпионатами мира вызвало волну эмоций среди болельщиков в разных уголках планеты.

Для самого стримера вылет Португалии стал не просто поражением любимой команды, а болезненным завершением целой футбольной эпохи, которая уходила на его глазах.