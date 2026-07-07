Матч проти Іспанії став останнім для збірної Португалії на Мундіалі, а також, ймовірно, фінальною грою Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. Цей момент болісно пережили не лише футболісти, а й мільйони прихильників легендарного нападника, передає 24 Канал.

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Як IShowSpeed не стримав емоцій після поразки Португалії?

Відомий американський стример IShowSpeed, який давно відкрито називає себе найбільшим фанатом Кріштіану Роналду, не зміг стримати емоцій після фінального свистка матчу 1/8 фіналу ЧС-2026.

Команда Роберто Мартінеса поступилася Іспанії та завершила виступ на турнірі. Для 41-річного Роналду цей поєдинок став останнім у кар'єрі на чемпіонатах світу.

Після завершення зустрічі блогер, який перебував на трибунах стадіону, забився в куток, закрив обличчя руками та розплакався. Кадри з його реакцією миттєво розлетілися соцмережами.

Прощання з епохою Кріштіану Роналду

Емоційна реакція IShowSpeed пояснюється його багаторічною відданістю португальській зірці. Блогер неодноразово присвячував Роналду свої стріми, зустрічався з футболістом і називав його своїм головним спортивним кумиром.

Символічно, що Кріштіану дебютував за збірну Португалії ще до народження самого IShowSpeed. За роки кар'єри нападник став справжньою легендою світового футболу, а його можливе прощання з чемпіонатами світу викликало хвилю емоцій серед уболівальників у різних куточках планети.

Для самого стримера виліт Португалії став не просто поразкою улюбленої команди, а болісним завершенням цілої футбольної епохи, яка минала на його очах.