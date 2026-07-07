Завершення виступів "селесао" на Мундіалі виявилося надзвичайно емоційним для бразильських футболістів. Двоє гравців національної команди розплакалися в роздягальні, пише Globo Esporte.

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Як відреагував Неймар?

Збірна Бразилії завершила боротьбу на чемпіонаті світу-2026, поступившись Норвегії з рахунком 1:2 в матчі 1/8 фіналу. Єдиний гол бразильців Неймар забив з пенальті вже у компенсований до другого тайму час, однак це не врятувало команду від вильоту.

Після матчу в роздягальні 34-річний нападник не зміг стримати емоцій. У сльозах він звернувся до партнерів по команді та тренерського штабу, подякувавши всім за спільний шлях і попрощавшись зі збірною.

Джерело зазначає, що ще до старту чемпіонату світу Неймар повідомив близьким людям, що цей турнір стане для нього останнім у футболці національної команди. Хоча офіційної заяви про завершення міжнародної кар'єри футболіст поки не робив, його слова в роздягальні лише посилили такі очікування.

Сльози Каземіро та провина Гімараеса

Емоційною була реакція й інших лідерів збірної. За даними бразильських журналістів, Каземіро також не стримував сліз після фінального свистка, чим здивував навіть партнерів по команді. У збірній звикли бачити досвідченого півзахисника максимально стриманим, тому його емоції стали несподіванкою.

Важко переживав поразку і Бруно Гімараес, який у першому таймі не реалізував пенальті. Саме цей епізод багато хто називає одним із ключових у матчі проти Норвегії.

Повідомляється, що бразильська делегація залишила стадіон лише приблизно через дві години після фінального свистка. Частина футболістів після завершення зустрічі зустрілася зі своїми родинами, а атмосфера в команді залишалася пригніченою через болісний виліт із турніру.