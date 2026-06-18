Пока Месси бьет рекорды: Роналду продолжил серию неудач

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду попал в неприятную полосу на крупных турнирах сборных. Неудачная серия на чемпионате Европы-2016 продолжается.

В среду, 17 июня, сборная Португалии не смогла забить ни одного гола благодаря своему капитану. Низкая результативность становится тенденцией в выступлениях Роналду на крупных турнирах, сообщает 24 Канал.

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Что происходит с выступлениями легендарного португальца?

Криштиану Роналду не отличился в ничейном матче против ДР Конго (1:1).

В этом поединке он обновил несколько рекордов, но его серия безголевых выступлений на Евро и ЧМ достигла уже десяти матчей.

Последний раз на этом уровне португалец забивал в конце ноября 2022 года, когда Португалия победила Гану (3:2) в стартовом матче ЧМ-2022.

Впоследствии европейская сборная дошла до четвертьфинала, но её лидер голами не отличился. Не забивал Криштиану и на Евро-2024, где его команда также дошла до четвертьфинала. На том турнире обладатель пяти "Золотых мячей" отдал одну голевую передачу.

Когда Роналду сможет переписать эту статистику?

Следующий матч на ЧМ-2026 Португалия сыграет против Узбекистана. Поединок состоится 23 июня в Хьюстоне. Позже, 28 июня, Роналду и его партнеры в Майами завершат групповой этап матчем против Колумбии.

Группу К пока возглавляет сборная Колумбии, которая победила Узбекистан (3:1). У Португалии и ДР Конго по одному очку.

Список бомбардиров ЧМ после первого тура возглавляет Лионель Месси, который отличился хет-триком в ворота Алжира.