Футболист не показал свою лучшую игру, однако это не помешало ему установить новый рекорд чемпионатов мира по футболу. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

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Какой рекорд установил Роналду?

Он стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира, который начинал матч в стартовом составе.

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 41-летний Роналду вышел в стартовом составе, что позволило ему достичь исторического результата в возрасте 41 года и 132 дней.

Кроме того, португалец повторил достижение аргентинца Лионеля Месси — оба футболиста сыграли уже на шестом чемпионате мира в карьере, что является ещё одним уникальным рекордом в истории турнира.

Какую игру показал Роналду в матче против ДР Конго?

Роналду провел на поле все 90 минут, однако матч для него сложился неудачно: результативными действиями он не отличился, а всего коснулся мяча 25 раз. Это его самый низкий показатель за карьеру на крупных международных турнирах (ЧМ и Евро).

После матча он обратился к болельщикам в соцсетях с призывом не терять веру: "Это не то начало, на которое мы рассчитывали, но это еще далеко не конец". Также он подчеркнул необходимость сосредоточиться на следующем матче против Узбекистана.

Безголевая серия Роналду на крупных турнирах уже достигла 10 матчей подряд. В то же время аналитический портал Sofascore оценил его выступление в 6,1 балла – один из самых низких показателей в составе команды.