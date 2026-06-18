Футболіст не показав свого найкращого рівня, однак це не завадило йому встановити новий рекорд чемпіонатів світу з футболу. Детальніше про це розповість 24 Канал.

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Який рекорд встановив Роналду?

Він став найстаршим польовим гравцем в історії Мундіалів, який розпочинав матч у стартовому складі.

У поєдинку першого туру групового етапу ЧС-2026 41-річний Роналду вийшов у старті, що дозволило йому досягти історичного результату у віці 41 року і 132 днів.

Крім того, португалець повторив досягнення аргентинця Ліонеля Мессі – обидва футболісти зіграли вже на шостому чемпіонаті світу в кар'єрі, що є ще одним унікальним рекордом в історії турніру.

Яку гру показав Роналду у грі проти ДР Конго?

Роналду провів на полі всі 90 хвилин, однак матч для нього склався невдало, результативними діями він не відзначився, а всього торкнувся м'яча 25 разів. Це його найнижчий показник за кар'єру на великих міжнародних турнірах (ЧС та Євро).

Після гри він звернувся до вболівальників у соцмережах із закликом не втрачати віру: "Це не той початок, на який ми розраховували, але це ще далеко не кінець". Також він наголосив на необхідності зосередитися на наступному матчі проти Узбекистану.

Безгольова серія Роналду на великих турнірах уже сягнула 10 поєдинків поспіль. Водночас аналітичний портал Sofascore оцінив його виступ у 6.1 бала – один із найнижчих показників у складі команди.