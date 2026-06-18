Однак португальці несподівано втратили очки, зігравши внічию 1:1. Капітан і лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував цей невтішний результат у своєму інстаграм.

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Як Роналду відреагував на нічию у матчі з ДР Конго?

41-річний нападник звернувся до вболівальників та закликав команду не опускати руки після невдалого старту.

Це не той початок, на який ми розраховували, проте це далеко не кінець. Не сумуємо і зосереджуємося на наступному матчі,

– написав футболіст.

Пізніше у коментарі португальському виданню A Bola Роналду оцінив перебіг поєдинку та запевнив, що команді не забракло налаштування.

Чого нам не вистачило? Нічого, це футбол. Португалія могла виграти, але могла й програти. Матч міг завершитися будь-яким результатом,

– підсумував форвард.

Попереду на португальців чекають ще два матчі групового раунду, проти Узбекистану (23 червня) та Колумбії (28 червня), де вони намагатимуться виправити турнірне становище та вийти до плей-оф Мундіалю.

Як Португалія зіграла з ДР Конго?

Вже на 6-й хвилині півзахисник Жоау Невеш вивів європейську команду вперед, головою замкнувши навіс від Педру Нету. Наприкінці першого тайму, у компенсований час, Йоан Вісса після передачі Артюра Масуаку точним ударом зрівняв рахунок (1:1). Цей м'яч став першим в історії збірної ДР Конго на чемпіонатах світу.

Роналду вийшов у стартовому складі, ставши найстаршим польовим гравцем у старті в історії ЧС та приєднавшись до Ліонеля Мессі як єдиний футболіст, який виступав на шести Мундіалях. Водночас капітан провів не найвдаліший матч, не реалізувавши у другому таймі кілька хороших шансів вирвати перемогу.