Попри очікування розгромного рахунку, поєдинок видався надзвичайно напруженим та стриманим. Про перебіг подій на полі розповість 24 Канал.

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Португалія – ДР Конго 1:1

Голи: Невеш, 6 – Вісса, 45+5

Матч розпочався з чутливого моменту під час виконання національного гімну Португалії. На великих екранах стадіону продемонстрували фото нападника Діогу Жоти. Камери відразу вихопили на трибунах батьків футболіста, які не стримували емоцій у цю мить. Футболіст разом зі своїм братом Андре трагічно загинув в автокатастрофі в Іспанії у липні 2025 року.

Жуан Невеш вивів португальців уперед поціливши у праву дев'ятку.

Гол Жуана Невеша: дивіться відео від МЕГОГО

Після забитого м'яча португальці продовжували тиснути та шукати шляхи до подвоєння рахунку. Проте захист ДР Конго діяв самовіддано, заблокувавши всі наступні гострі моменти фаворитів. Номінальні гості періодично вибігали у небезпечні контратаки, тримаючи оборону європейців у постійній напрузі.

Наприкінці першого тайму африканська збірна шокувала суперника. Конголезці заробили кутовий, і після розіграшу стандартного положення м'яч залетів у сітку воріт Португалії.

Гол ДР Конго: дивіться відео

У другому таймі збірна Португалії продовжила атакувальні спроби, однак реалізувати їх так і не змогла. Зокрема, Кріштіану Роналду неодноразово намагався відзначитися голом, але безуспішно. Водночас і збірна Конго створювала свої моменти, проте також не змогла їх завершити результативно.

Роналду увійшов в історію як другий футболіст, який взяв участь у шести чемпіонатах світу. Крім того, він став найстаршим польовим гравцем, який виходив у стартовому складі на матчі ЧС.

Для ДР Конго цей поєдинок увійшов в історію: команда вперше відзначилася голом на чемпіонатах світу та здобула своє перше очко на цьому турнірі. Перший м'яч збірної на світовій першості забив Йоан Вісса, який відкрив рахунок її голам у цьому змаганні.

У наступних матчах Португалія зіграє проти Узбекистану 23 червня, а ДР Конго зустрінеться з Колумбією 24 червня.