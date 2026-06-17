Несмотря на ожидания разгромного счёта, матч оказался чрезвычайно напряжённым и сдержанным. О ходе событий на поле расскажет 24 Канал.

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Португалия – ДР Конго 1:1

Голы: Невеш, 6 – Висса, 45+5

Матч начался с трогательного момента во время исполнения национального гимна Португалии. На больших экранах стадиона показали фотографию нападающего Диогу Жоти. Камеры сразу запечатлели на трибунах родителей футболиста, которые не сдерживали эмоций в этот момент. Футболист вместе со своим братом Андре трагически погиб в автокатастрофе в Испании в июле 2025 года.

Жуан Невеш вывел португальцев вперёд, поразив правую девятку.

Гол Жуана Невеша: смотрите видео от МЕГОГО

После забитого мяча португальцы продолжали давить и искать пути к удвоению счёта. Однако защита ДР Конго действовала самоотверженно, блокировав все последующие опасные моменты фаворитов. Номинальные гости периодически выбегали в опасные контратаки, держа оборону европейцев в постоянном напряжении.

В конце первого тайма африканская сборная шокировала соперника. Конголезцы заработали угловой, и после розыгрыша стандартного положения мяч залетел в сетку ворот Португалии.

Гол ДР Конго: смотрите видео

Во втором тайме сборная Португалии продолжила атакующие попытки, однако реализовать их так и не смогла. В частности, Криштиану Роналду неоднократно пытался отличиться голом, но безуспешно. В то же время и сборная Конго создавала свои моменты, однако также не смогла их завершить результативно.

Роналду вошел в историю как второй футболист, принявший участие в шести чемпионатах мира. Кроме того, он стал самым возрастным полевым игроком, выходившим в стартовом составе на матчи ЧМ.

Для ДР Конго этот матч вошёл в историю: команда впервые забила гол на чемпионатах мира и заработала своё первое очко на этом турнире. Первый мяч сборной на чемпионате мира забил Йоан Висса, открывший счет голам команды в этом турнире.

В следующих матчах Португалия сыграет против Узбекистана 23 июня, а ДР Конго встретится с Колумбией 24 июня.