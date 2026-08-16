Роналду готовится завершить карьеру

Криштиану Роналду удивил футбольный мир заявлением о своем будущем. 41-летний португалец предположил, что сезон 2026/27 может стать последним в его карьере.

Легендарный нападающий уже задумывается о жизни после футбола и хочет уйти из спорта, оставив после себя значительное наследие. В то же время Роналду признался, что после 25 лет профессиональных жертв стремится больше наслаждаться жизнью, пишет Vogue.

Роналду назвал свой последний сезон

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии рассказал о своих планах. По словам Роналду, он уже продумал будущее после завершения футбольной карьеры.

Вероятно, это мой последний сезон в футболе. Я хочу оставить после себя впечатляющее наследие,

– заявил португалец.

Роналду понимает, что уход из спорта создаст в его жизни огромную пустоту. В то же время у него уже есть немало дел и планов, которые помогут заполнить эту пустоту.

У меня столько дел, что трудно выделить что-то одно. После завершения карьеры нужно заполнять эту пустоту разными способами,

– добавил футболист.

Хочет больше путешествовать и играть в падель

После завершения карьеры Роналду планирует уделять больше времени отдыху, путешествиям и любимым занятиям. В частности, футболист признался, что ему очень нравится паддл, в который он хочет играть чаще.

Португалец также стремится просто наслаждаться результатами своего многолетнего труда. По его словам, последние 25 лет были наполнены многочисленными жертвами ради футбола.

Роналду продолжает выступать за "Аль-Наср" и недавно вернулся к тренировкам команды. Перед стартом сезона у него появился новый повод для разговоров о будущем, ведь ранее он уже подтверждал, что чемпионат мира-2026 станет для него последним "Мундиалем".

Теперь же легенда мирового футбола допустил, что после сезона-2026/27 может поставить точку и в клубной карьере.