Легендарний нападник уже замислюється про життя після футболу та хоче піти зі спорту, залишивши по собі вагомий спадок. Водночас Роналду зізнався, що після 25 років професійних жертв прагне більше насолоджуватися життям, пише Vogue.

Роналду назвав свій останній сезон

Форвард саудівського Аль-Насра та збірної Португалії розповів про свої плани. За словами Роналду, він уже продумав майбутнє після завершення футбольної кар'єри.

Ймовірно, це мій останній сезон у футболі. Я хочу залишити після себе вражаючу спадщину,

– заявив португалець.

Роналду розуміє, що відхід зі спорту створить у його житті величезну порожнечу. Водночас він уже має чимало справ і планів, які допоможуть заповнити цей простір.

У мене стільки справ, що важко виділити щось одне. Після завершення кар'єри потрібно заповнювати цю порожнечу різними способами,

– додав футболіст.

Хоче більше подорожувати та грати у падел

Після завершення кар'єри Роналду планує приділяти більше часу відпочинку, подорожам та улюбленим заняттям. Зокрема, футболіст зізнався, що йому дуже подобається падел, у який він хоче грати частіше.

Португалець також прагне просто насолоджуватися результатами своєї багаторічної праці. За його словами, останні 25 років були наповнені численними жертвами заради футболу.

Роналду продовжує виступати за Ал-Наср і нещодавно повернувся до тренувань команди. Перед стартом сезону він отримав новий привід для розмов про майбутнє, адже вже раніше підтверджував, що чемпіонат світу-2026 стане для нього останнім Мундіалем.

Тепер же легенда світового футболу допустив, що після сезону-2026/27 може поставити крапку й у клубній кар'єрі.