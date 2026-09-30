Убежал с тренировки на глазах у команды: Роналду со скандалом покинул сборную Португалии

Ситуация вокруг капитана португальцев получила неожиданное продолжение. Накануне в Роналду состоялся напряженный разговор с главным тренером национальной сборной.

Звездный нападающий досрочно покидает лагерь сборной Португалии перед матчем с Данией. Таким образом Криштиану Роналду отреагировал на заявление Жорже Жезуша, который не гарантирует ему места в основе и в следующем матче, пишет A Bola.

Роналду покинул лагерь сборной

41-летний нападающий покинул стадион "Паркен" в Копенгагене, где сборная Португалии проводила тренировку накануне матча с Данией. В этот момент партнеры Роналду тренировались на поле под руководством тренерского штаба.

По информации источника, личный самолет футболиста в ближайшие часы должен был вылететь из Мадрида в столицу Дании, чтобы забрать Роналду и доставить его обратно в Испанию. Таким образом, португалец покинет расположение национальной команды.

Что произошло между Роналду и Жезушем

Причиной напряженности стала ситуация в предыдущем матче против Норвегии. Роналду остался недоволен тем, что не вышел на поле даже в качестве замены.

После матча футболист поговорил с Жезушем. Сообщалось, что сторонам удалось уладить конфликт, однако новое заявление тренера вновь привлекло внимание.

Накануне игры с Данией Жезуш заявил, что Роналду может остаться в запасе. По его словам, если все пойдет по плану, матч начнет Гонсалу Рамуш, а дальнейшее решение будет зависеть от хода встречи.

Если Роналду нам понадобится, то он выйдет. Если нет – не выйдет,

– сказал тренер.

Ранее звездный нападающий заявлял, что "готов покинуть сборную Португалии, если перестанет приносить ей пользу".