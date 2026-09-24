Особое внимание будет приковано к сборной Португалии, которая выступает в дивизионе А. Звезда "лузитан" Криштиану Роналду продолжает играть за команду и дал подробное интервью The Guardian.

Чего Роналду хочет достичь в сборной

Ожидалось, что Роналду завершит выступления за сборную после неудачного чемпионата мира-2026. Однако нападающий Аль-Насра опроверг эту информацию.

Я думал об этом. Конечно, я всегда думаю о своих решениях, о будущем и о настоящем. Я человек, который много думает. Именно поэтому вы видите меня здесь сейчас. Я продолжу выступления. Я по-прежнему считаю, что могу помочь сборной. Я могу поддерживать команду не только голами, но и за пределами футбола. Португальцы рассчитывают на меня. Именно поэтому я до сих пор здесь,

– заявил Криштиану.

При этом 41-летний нападающий уверен, что сможет уйти из сборной, если не будет приносить ей пользу. Более того, он заявил, что его мечта – забить 1000-й гол в карьере именно в футболке Португалии.

Когда они скажут, что не хотят меня в сборной, я уйду первым. Когда почувствую, что больше ничего не даю команде или создаю проблемы, я сам уйду. Возьму чемодан и покину команду. Было бы вишенкой на торте забить 1000-й гол за национальную команду. Это стало бы завершением прекрасной истории. Но я не одержим этим,

– заявил Роналду.

Напомним, что нападающий за свою профессиональную карьеру забил 979 голов за клубы и сборную. В составе Португалии он забил 146 мячей в 233-х матчах.

Он привел сборную к триумфу на Евро-2016, а также к победам в Лиге наций в 2019 и 2025 годах. Напомним, что после ЧМ-2026 карьеру в сборной завершил Лионель Месси.

Соперниками Португалии в группе дивизиона А Лиги наций станут Уэльс, Норвегия и Дания. К слову, в сборной Германии произошли большие изменения с приходом Юргена Клоппа.