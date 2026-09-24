Особлива увага буде прикута до збірної Португалії, яка грає в дивізіоні А. Зірка "лузітан" Кріштіану Роналду продовжує виступи за команду та дав розгорнуте інтерв'ю The Guardian.

Чого Роналду хоче досягти в збірній

Очікувалось, що Роналду завершить виступи у збірній після невдалого чемпіонату світу-2026. Проте нападник Аль-Насра спростував цю інформацію.

Я думав про це. Звичайно, я завжди думаю про свої рішення, майбутнє та сьогодення. Я людина, яка багато думає. Саме тому ви бачите мене тут зараз. Я продовжу виступи. Я все ще вважаю, що можу допомогти збірній. Я можу підтримувати команду не лише голами, а й поза футболом. Португальці розраховують на мене. Саме тому я досі тут,

– заявив Кріштіану.

При цьому 41-річний форвард впевнений, що зможе піти зі збірної, якщо не приноситиме їй користь. Ба більше, він заявив, що його мрією є забити 1000-ий гол в кар'єрі саме у футболці Португалії.

Коли вони скажуть, що не хочуть мене у збірній, я піду першим. Коли відчую, що більше нічого не даю команді або створюю проблеми, я сам піду. Візьму валізу й залишу команду. Було б вишенькою на торті забити 1000-ий гол за національну команду. Це стало б завершенням прекрасної історії. Але я не одержимий цим,

– висловився Роналду.

Нагадаємо, що нападник за свою професійну кар'єру забив 979 голів за клуби та збірну. У складі Португалії оформив 146 м'ячів у 233-х матчах.

Він приводив збірну до тріумфу на Євро-2016, а також перемог в Лізі націй у 2019 та 2025 роках. Нагадаємо, що після ЧС-2026 кар'єру в збірній завершив Ліонель Мессі.

Суперниками Португалії в групі дивізіону А Ліги націй будуть Вельс, Норвегія та Данія. До слова, в збірній Німеччини великі зміни з приходом Юргена Клоппа.