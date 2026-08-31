Тим не менш, Ліонель оголосив про свою подальшу долю в збірній Аргентини. У себе на сторінці в інстаграм форвард повідомив про завершення виступів за "альбіселесте".

Чому Мессі залишив Аргентину

Мессі опублікував великий лист до вболівальників, яким подякував за підтримку. Також аргентинець згадав про своїх партнерів по команді та тренерів, з якими працював.

Зрештою в цьому повідомленні Мессі назвав причини завершення виступів за збірну. Ліонель зізнався, що вже витиснув із себе максимум в національній команді. Також гравець згадав і про смерть свого батька.

Я віддав усе до останньої краплі в збірній, у мене більше нічого не залишилося. До того ж, позаду йдуть чудові хлопці, які заслуговують на своє місце. Ці слова прощання я написав 21 липня, після фіналу чемпіонату світу. Сьогодні, після того, що сталося з моїм татом, я переконаний у цьому ще більше,

– написав Мессі.

Які успіхи Мессі в збірній

Раніше повідомлялось, що Роналду звернувся до Мессі після смерті батька. Ліонель дебютував за збірну Аргентини у 2005 році. За цей час він встиг відіграти 207 матчів за "альбіселесте", оформивши 125 голів та 68 асистів.

У 2022 році Лео став чемпіоном світу на турнірі в Катарі. Крім того. у 2014 та 2026 роках Мессі доходив з Аргентиною до фіналу, де поступався Німеччині та Іспанії відповідно.

На Мундіалях у 2014 та 2022 роках Ліонеля визнавали найкращим футболістом Мундіалю. На них форвард оформив 22 голи, поступаючись за цим показником лише Кіліану Мбаппе (23).

Крім того, Мессі двічі вигравав Копа Америка, тричі брав срібні медалі турніру та ставав переможцем Фіналіссіми у 2022-му. Успіхи з національною збірною допомогли Ліонелю рекордні 8 разів виграти Золотий м'яч.