Тем не менее, Лионель объявил о своей дальнейшей судьбе в сборной Аргентины. На своей странице в инстаграме нападающий сообщил о завершении выступлений за "альбиселесте".

Почему Месси покинул Аргентину

Месси опубликовал большой лист к болельщикам, в котором поблагодарил их за поддержку. Также аргентинец упомянул своих партнеров по команде и тренеров, с которыми работал.

В конце концов, в этом сообщении Месси назвал причины завершения выступлений за сборную. Лионель признался, что уже выжал из себя максимум в национальной команде. Также игрок упомянул и о смерти своего отца.

Я отдал все до последней капли в сборной, у меня больше ничего не осталось. К тому же, за мной идут замечательные ребята, которые заслуживают своего места. Эти слова прощания я написал 21 июля, после финала чемпионата мира. Сегодня, после того, что случилось с моим отцом, я убежден в этом еще больше,

– написал Месси.

Каковы успехи Месси в сборной

Ранее сообщалось, что Роналду обратился к Месси после смерти отца. Лионель дебютировал за сборную Аргентины в 2005 году. За это время он успел сыграть 207 матчей за "альбиселесте", забив 125 голов и отдав 68 голевых передач.

В 2022 году Лео стал чемпионом мира на турнире в Катаре. Кроме того, в 2014 и 2026 годах Месси доходил с Аргентиной до финала, где уступал Германии и Испании соответственно.

На чемпионатах мира 2014 и 2022 годов Лионель признавался лучшим футболистом турнира. На этих чемпионатах нападающий забил 22 гола, уступив по этому показателю лишь Килиану Мбаппе (23).

Кроме того, Месси дважды выигрывал Копа Америка, трижды завоевывал серебряные медали турнира и становился победителем Финалиссимы в 2022 году. Успехи в составе национальной сборной помогли Лионелю рекордные 8 раз завоевать "Золотой мяч".