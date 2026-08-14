Таким его еще не видели: Роналду поразил фанатов сменой имиджа

Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с Аль-Насром и удивил болельщиков новой прической. Футболист покрасил волосы в необычный цвет.

Португальский нападающий уже готовится к старту нового сезона в Саудовской Аравии. При этом внимание болельщиков привлекло не только его футбольная форма, но и заметное изменение внешности, сообщает 24 Канал.

Роналду изменил цвет волос

Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме фотографии с первой тренировки Аль-Насра перед началом нового сезона. 41-летний футболист предстал перед камерами с новой прической, которая сразу стала предметом обсуждения среди его поклонников.

Португалец выбрал стиль, который ему уже знаком, однако на этот раз решил поэкспериментировать с цветом волос. Роналду окрасил их в рыжий оттенок, поэтому его внешность заметно отличается от привычного образа.

Фанаты активно комментируют новый имидж звезды. Для Роналду смена прически не является чем-то необычным, ведь на протяжении карьеры он неоднократно экспериментировал со своим стилем.

Новый сезон стартует уже 15 августа

Между тем совсем скоро Роналду придется сосредоточиться уже на футбольных задачах. Аль-Наср начнет новый сезон 15 августа матчем против Аль-Фатеха. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне Роналду также оказался в центре внимания из-за личной жизни. Футболист сообщил о свадьбе с Джорджиной Родригес, опубликовав фото их рук с обручальными кольцами.

Пара находится в отношениях с 2016 года и воспитывает детей. В августе 2025 года Джорджина объявила о помолвке с Роналду, показав кольцо с большим бриллиантом. Теперь их отношения получили официальное продолжение.