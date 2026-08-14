Португальський нападник уже готується до старту нового сезону в Саудівській Аравії. Водночас увагу фанатів привернув не лише його футбольний стан, а й помітна зміна зовнішності, передає 24 Канал.

Роналду змінив колір волосся

Кріштіану Роналду опублікував у своєму інстаграмі фотографії з першого тренування Аль-Насра перед початком нового сезону. 41-річний футболіст постав перед камерами з новою зачіскою, яка одразу стала предметом обговорення серед його прихильників.

Португалець обрав стиль, який йому вже знайомий, однак цього разу вирішив поекспериментувати з кольором волосся. Роналду пофарбував його у рудий відтінок, через що його зовнішність помітно відрізняється від звичного образу.

Фанати активно коментують новий імідж зірки. Для Роналду зміна зачіски не є чимось незвичайним, адже протягом кар'єри він неодноразово експериментував зі своїм стилем.

Новий сезон стартує вже 15 серпня

Тим часом зовсім скоро Роналду доведеться зосередитися вже на футбольних завданнях. Аль-Наср розпочне новий сезон 15 серпня матчем проти Аль-Фатеха. Поєдинок стартує о 21:00 за київським часом.

Напередодні Роналду також опинився в центрі уваги через особисте життя. Футболіст повідомив про весілля з Джорджиною Родрігес, опублікувавши фото їхніх рук з обручками.

Пара перебуває у стосунках із 2016 року та виховує дітей. У серпні 2025-го Джорджина оголосила про заручини з Роналду, показавши каблучку з великим діамантом. Тепер їхні стосунки отримали офіційне продовження.