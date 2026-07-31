Свадебная церемония пятикратного обладателя "Золотого мяча" обещает быть роскошной. Но, как ни удивительно, на ней появятся лишь трое из действующих игроков, пишет 24 Канал.

Что известно о свадьбе Криштиану Роналду

Роналду и Джорджина поженятся уже в начале августа, а торжество состоится во дворце Кинта-да-Регайлера в португальском городе Синтра.

Если верить слухам, то на этом важном событии в жизни КриРо будут присутствовать лишь трое действующих футболистов, все из которых являются игроками мадридского "Реала". Речь идет о Килиане Мбаппе, Винисиусе Жуниоре и Родриго. Почему Роналду не пригласил партнеров по сборной Португалии или хотя бы из "Аль-Насра" – загадка.

Однако знаменитостей на свадьбе будет в целом немало – певицы Дженнифер Лопес и Рианна, актер Вин Дизель, рэпер Дрейк, стример IShowSpeed, журналист Пирс Морган и, к сожалению, россиянин, бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

В то же время официального подтверждения того, что Криштиану действительно лишится статуса холостяка уже через считанные дни, нет. Более того – ряд СМИ утверждают, что Роналду чуть ли не в последний момент отменил планы по поводу свадьбы.

Как развивались отношения Роналду и Джорджины

Пара вместе уже 10 лет, однако только в прошлом году Криштиану наконец сделал предложение модели, родившейся в аргентинском Буэнос-Айресе. Роналду и Родригес воспитывают вместе пятерых детей, из которых дочери Алана Мартина и Белла Эсмеральда являются общими.