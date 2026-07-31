Не Месси: Роналду пригласил всего троих футболистов на свою грандиозную свадьбу с Джорджиной

После того как мечта о победе в Кубке мира разбилась, португалец Криштиану Роналду, по крайней мере, осуществит другое свое желание. В августе звездный футболист наконец-то женится на своей избраннице Джорджине Родригес.

Свадебная церемония пятикратного обладателя "Золотого мяча" обещает быть роскошной. Но, как ни удивительно, на ней появятся лишь трое из действующих игроков, пишет 24 Канал.

Что известно о свадьбе Криштиану Роналду

Роналду и Джорджина поженятся уже в начале августа, а торжество состоится во дворце Кинта-да-Регайлера в португальском городе Синтра.

Если верить слухам, то на этом важном событии в жизни КриРо будут присутствовать лишь трое действующих футболистов, все из которых являются игроками мадридского "Реала". Речь идет о Килиане Мбаппе, Винисиусе Жуниоре и Родриго. Почему Роналду не пригласил партнеров по сборной Португалии или хотя бы из "Аль-Насра" – загадка.

Однако знаменитостей на свадьбе будет в целом немало – певицы Дженнифер Лопес и Рианна, актер Вин Дизель, рэпер Дрейк, стример IShowSpeed, журналист Пирс Морган и, к сожалению, россиянин, бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

В то же время официального подтверждения того, что Криштиану действительно лишится статуса холостяка уже через считанные дни, нет. Более того – ряд СМИ утверждают, что Роналду чуть ли не в последний момент отменил планы по поводу свадьбы.

Как развивались отношения Роналду и Джорджины

Пара вместе уже 10 лет, однако только в прошлом году Криштиану наконец сделал предложение модели, родившейся в аргентинском Буэнос-Айресе. Роналду и Родригес воспитывают вместе пятерых детей, из которых дочери Алана Мартина и Белла Эсмеральда являются общими.