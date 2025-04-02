Роналду может сменить команду перед Клубным чемпионатом мира

Продолжение карьеры Криштиану Роналду в Аль-Насре остается под вопросом. Звездный форвард до сих пор не пришел к согласию относительно нового контракта с саудовским клубом.

Поэтому летом этого года португалец может покинуть "Рыцарей Неджда". На легенду футбола претендует другой клуб из Саудовской Аравии, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

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Еще один претендент на Роналду

Криштиану Роналду может перейти к ожесточенному сопернику Аль-Насра – Аль-Хилялю. "Голубая волна" хочет заменить Неймара, который недавно перешел в Сантос.

Аль-Хиляль планирует осуществить трансфер легендарного португальца до Клубного чемпионата мира. Это предложение может понравиться Роналду, ведь Аль-Наср не участвует в турнире.

Отметим, что "голубая волна" интересовалась Криштиану в 2022 году. Однако переход не удалось осуществить из-за ограничений от ФИФА.

К слову. Клубный чемпионат мира состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. На групповом этапе Аль-Хиляль сыграет против бывшей команды Криштиану Роналду – Реала.

В текущей кампании Криштиану Роналду сыграл в 33 матчах за Аль-Наср в официальных турнирах. На счету португальского форварда 28 голов и 4 результативные передачи.