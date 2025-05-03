Роналду может перейти в один из грандов английского футбола: зачем это португальцу

Этим летом состоится Клубный чемпионат мира 2025 в Соединенных Штатах Америки. Топовые команды со всех континентов будут соревноваться за престижный трофей, который достанется только сильнейшему.

Криштиану Роналду может вернуться в европейский футбол, чтобы получить трофей. Речь идет о переходе в клуб из Английской Премьер-лиги, информирует 24 канал со ссылкой на Daily Mail.

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Роналду хочет сыграть на КЧМ

Криштиану Роналду уже 40 лет, но он собирается завершать футбольную карьеру. Легендарный португалец планирует сыграть на Клубном чемпионате мира 2025 года.

Для этого Роналду планирует подписать краткосрочный контракт с клубом, который участвует на турнире. Криштиану может оказаться на правах аренды в Челси или Манчестер Сити.

Ранее было известно, что Криштиану Роналду может вернуться в Реал, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира. Однако "Королевский клуб" после неудачного сезона не может позволить себе подписание португальца.

К слову. Клубный чемпионат мира в США начнется 15 июня, а завершится 13 июля этого года.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл в 38 матчах за Аль-Наср в официальных турнирах. На счету легендарного португальца 33 забитых мяча и 4 голевые передачи.