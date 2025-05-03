Кріштіану Роналду може повернутись у європейський футбол, аби здобути трофей. Мова йдеться про перехід в клуб з Англійської Прем'єр-ліги, інформує 24 канал із посиланням на Daily Mail.

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Роналду хоче зіграти на КЧС

Кріштіану Роналду вже 40 років, але він збирається завершувати футбольну кар'єру. Легендарний португалець планує зіграти на Клубному чемпіонаті світу 2025 року.

Для цього Роналду планує підписати короткостроковий контракт з клубом, який бере участь на турнірі. Кріштіану може опинитись на правах оренди у Челсі або Манчестер Сіті.

Раніше було відомо, що Кріштіану Роналду може повернутись в Реал, щоб зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Проте "Королівський клуб" після невдалого сезону не може дозволити собі підписання португальця.

До слова. Клубний чемпіонат світу у США розпочнеться 15 червня, а завершиться 13 липня цього року.

У поточному сезоні Кріштіану Роналду зіграв у 38 матчах за Аль-Наср в офіційних турнірах. На рахунку легендарного португальця 33 забитих м'ячі та 4 гольові передачі.