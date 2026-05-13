Слезы Роналду: португалец снова пролетел мимо трофея в Саудовской Аравии

За время выступлений в Аль-Насри Криштиану Роналду так и не смог выиграть хотя бы один титул, кроме товарищеского кубка. Шанс это исправить был накануне, когда клуб звездного португальца мог за тур до финиша чемпионата гарантировать себе триумф в Про-лиге.

Сам Криштиану не смог своими усилиями на поле приблизить желанный момент, ведь не отметился результативными действиями. Однако до компенсированного времени с задачей удавалось справиться партнерам 41-летнего футболиста, пишет "Трибуна".

Как Роналду снова потерял титул в Саудовской Аравии?

В предпоследнем туре саудовской Про-лиги Аль-Наср встречался с Аль-Хилялем. Победа гарантировала клубу Роналду чемпионский титул, зато ничья или поражение сохраняли интригу до заключительного матча сезона.

Аль-Хиляль для Криштиану – настоящий триггер. Ведь клуб подписал Карима Бензема, после чего Роналду устроил бойкот, игнорируя тренировки и матчи своей команды. Таким образом якобы хотел донести руководству лиги, что они предвзято относятся к Аль-Насра, хотя фактически просто обиделся, что главный конкурент усилился топовым нападающим, и шансов на чемпионство стало меньше.

Игра у Роналду в этот раз не пошла, он упустил одну стопроцентную возможность, а больше ничего так и не показал. Старались другие – Симакан забил со стандарта, установив счет, который полностью устраивал Аль-Наср.

Криштиану заменили на 83-ой минуте, он был в предвкушении триумфа. Но в компенсированное время случилось страшное: голкипер Бенту выпустил мяч из рук после вбрасывания аута, и Аль-Хиляль выровнял положение.

Роналду сначала не сдержал слез, а потом долго сидел на скамейке с ироничной полуулыбкой. Опять в последний момент трофей в Саудовской Аравии ускользнул мимо пальцев.

Но еще не все потеряно: в последнем туре Аль-Наср все еще может оформить чемпионство, если не проиграет. Да еще и на выходных будет финал финал Кубка АФК, который является азиатским аналогом Лиги Европы, в котором команда португальца будет противостоять японской Гамбе Осака.

Почему Роналду до сих пор ничего не выиграл в Саудовской Аравии?

История КриРо в Аль-Насри – это классическое "что такое не везет и как с этим бороться". Португалец потерял уже как минимум четыре шанса на получение трофея.

Дважды его клуб уступал в финалах – Кубка в 2024 году и Суперкубка в 2025-м. Еще два раза Аль-Наср занимал в чемпионате второе место. Не идут дела и в международных турнирах: в азиатской Лиге чемпионов в прошлом году команд остановились на стадии полуфинала.

Какие трофеи выигрывал Роналду в Европе и в сборной?

Достаток Криштиану на самом деле фантастический: он является победителем трех из четырех наиболее престижных чемпионатов Старого света – АПЛ, Ла Лиги и Серии А.

Также, как отмечает статистический портал Transfermarkt, у Роналду 5 добытых кубков Лиги чемпионов, 2 Суперкубка Европы, две победы в Лиге Наций, триумф на Евро-2016, а также многочисленные национальные кубки.