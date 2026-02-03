Роналду начал жаловаться, что в чемпионате Саудовской Аравии мешают честной конкуренции. Из-за этого он пропустил игру и не появился на тренировке, написал в X журналист Абдулазиза Аль-Осейми.

Почему Роналду отказался играть за Аль-Наср?

По инсайдерской информации, Криштиану был категорически против того, чтобы французский нападающий Карим Бензема перешел из Аль-Иттихада в Аль-Хиляль, который является главным соперником Аль-Насра в борьбе за титул.

Португалец считает, что этот трансфер помешает ему завоевать в Саудовской Аравии трофеи. Страсти кипели так сильно, что Роналду пропустил матч с Эль-Риядом, хотя не был травмирован или отстранен.

А уже во вторник, 3 февраля, тренерский штаб провел занятия для игроков, которые оказались вне заявки на игру. Роналду там не было.

Куда может перейти Криштиану Роналду?

На фоне скандала и бойкота активизировались слухи о том, что летом Криштиану покинет Саудовскую Аравию. Record пишет, что португалец может рассмотреть предложения из Европы или американской MLS.

Помехой может стать огромная сумма отступных как для футболиста в 40 лет: клаусула Роналду составляет 50 миллионов евро.

Как Роналду выступал в Саудовской Аравии?