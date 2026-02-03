Роналду начал жаловаться, что в чемпионате Саудовской Аравии мешают честной конкуренции. Из-за этого он пропустил игру и не появился на тренировке, написал в X журналист Абдулазиза Аль-Осейми.
Почему Роналду отказался играть за Аль-Наср?
По инсайдерской информации, Криштиану был категорически против того, чтобы французский нападающий Карим Бензема перешел из Аль-Иттихада в Аль-Хиляль, который является главным соперником Аль-Насра в борьбе за титул.
Португалец считает, что этот трансфер помешает ему завоевать в Саудовской Аравии трофеи. Страсти кипели так сильно, что Роналду пропустил матч с Эль-Риядом, хотя не был травмирован или отстранен.
А уже во вторник, 3 февраля, тренерский штаб провел занятия для игроков, которые оказались вне заявки на игру. Роналду там не было.
Куда может перейти Криштиану Роналду?
На фоне скандала и бойкота активизировались слухи о том, что летом Криштиану покинет Саудовскую Аравию. Record пишет, что португалец может рассмотреть предложения из Европы или американской MLS.
Помехой может стать огромная сумма отступных как для футболиста в 40 лет: клаусула Роналду составляет 50 миллионов евро.
Как Роналду выступал в Саудовской Аравии?
- Статистика Роналду в этом сезоне близка к идеалу: в 18 матчах саудовской Про-лиги он забил 17 голов и отдал 1 результативную передачу.
- Несмотря на феноменальную форму, Криштиану так и не смог завоевать с Аль-Насром ни одного трофея.