Матч завершился победой гостей с разгромным счетом – 3:0. Криштиану Роналду стал автором одного из голов Аль-Насра – этот забитый мяч стал 961 в карьере легендарного "Эль Бичо", сообщает 24 канал.

Как Роналду забил гол Аль-Холуду?

В начале второго тайма 40-летний нападающий открыл счет в матче. Он получил передачу от другого португальца Жоау Феликса и отправил мяч в пустые ворота.

Роналду забил гол: смотрите видео

Уже через несколько минут Мохамед Симакан удвоил преимущество Аль-Насра. А Кинглси Коман в конце второго тайма реализовал пенальти и установил окончательный счет матча.

Таким образом Аль-Наср добыл три очка и приблизился к лидеру чемпионата Аль-Хилялю на три зачетных балла – 43 против 46.

Напомним, что ранее авторитетный инсайдер Бен Джейкобс рассказал, когда Криштиану покинет футбол. По данной информации, легендарный португалец завершит карьеру в 2027 году после окончания контракта с Аль-Насром

Какой была карьера Роналду?