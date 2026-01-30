"Орлы" заняли на этапе лиги последнее проходное место – 24-е. Поэтому понимали, что их соперником будет или хорошо знакомый Жозе Моуринью Интер, или униженный Трубиным Реал, писал клуб в своем инстаграме.

Как Бенфика анонсировала противостояние с Реалом?

Перед тем, как в Ньоне провели церемонию жеребьевки, лиссабонцы проиллюстрировали свои перспективы в стиле "Матрицы" и выбора между двумя таблетками.

Когда же им выпал шарик с Реалом, то мем имел продолжение – теперь Анатолия Трубина изобразили в роли избранного Нео, которого в фильме сыграл Киану Ривз.

Как отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов Трубин?

Сам украинский голкипер тоже поделился эмоциями от повторения дуэли с Реалом. На своей странице в сети Threads Трубин написал "Ну вот опять" – некоторым комментаторам это напомнило фразу Карла Джонсона из культовой игры GTA San Andreas.

Почему Трубин – злой гений Реала?