"Орли" посіли на етапі ліги останнє прохідне місце – 24-те. Тож розуміли, що їхнім суперником буде або добре знайомий Жозе Моурінью Інтер, або принижений Трубіним Реал, писав клуб в своєму інстаграмі.

Дивіться також Трубін знову проти Реала: результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Як Бенфіка анонсувала протистояння з Реалом?

Перед тим, як у Ньоні провели церемонію жеребкування, лісабонці проілюстрували свої перспективи у стилі "Матриці" і вибору між двома пігулками.

Коли ж їм випала кулька з Реалом, то мем мав продовження – тепер Анатолія Трубіна зобразили у ролі обраного Нео, якого у фільмі зіграв Кіану Рівз.

Як відреагував на жеребкування Ліги чемпіонів Трубін?

Сам український голкіпер теж поділився емоціями від повторення дуелі з Реалом. На своїй сторінці у мережі Threads Трубін написав "Ну ось знову" – деяким коментаторам це нагадало фразу Карла Джонсона з культової гри GTA San Andreas.

Чому Трубін – злий геній Реала?