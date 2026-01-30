"Орли" посіли на етапі ліги останнє прохідне місце – 24-те. Тож розуміли, що їхнім суперником буде або добре знайомий Жозе Моурінью Інтер, або принижений Трубіним Реал, писав клуб в своєму інстаграмі.
Дивіться також Трубін знову проти Реала: результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Як Бенфіка анонсувала протистояння з Реалом?
Перед тим, як у Ньоні провели церемонію жеребкування, лісабонці проілюстрували свої перспективи у стилі "Матриці" і вибору між двома пігулками.
Коли ж їм випала кулька з Реалом, то мем мав продовження – тепер Анатолія Трубіна зобразили у ролі обраного Нео, якого у фільмі зіграв Кіану Рівз.
Як відреагував на жеребкування Ліги чемпіонів Трубін?
Сам український голкіпер теж поділився емоціями від повторення дуелі з Реалом. На своїй сторінці у мережі Threads Трубін написав "Ну ось знову" – деяким коментаторам це нагадало фразу Карла Джонсона з культової гри GTA San Andreas.
Чому Трубін – злий геній Реала?
Анатолій відзначився першим у кар'єрі голом на 90+8-ій хвилині матчу з мадридцями, завдяки чому його клуб потрапив до плей-оф.
Реал ще ніколи раніше не пропускав в Лізі чемпіонів від воротарів.
Гол Трубіна визнали найкращим у 8-му турі раунду ліги.