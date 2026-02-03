Роналду почав нарікати, що у чемпіонаті Саудівської Аравії заважають чесній конкуренції. Через це він пропустив гру і не з'явився на тренуванні, написав в X журналіст Абдулазіза Аль-Осеймі.

Чому Роналду відмовився грати за Аль-Наср?

За інсайдерською інформацією, Кріштіану був категорично проти того, щоб французький нападник Карім Бензема перейшов з Аль-Іттіхаду в Аль-Хіляль, який є головним суперником Аль-Насра у боротьбі за титул.

Португалець вважає, що цей трансфер завадить йому завоювати у Саудівській Аравії трофеї. Пристрасті кипіли так сильно, що Роналду пропустив матч з Ель-Ріядом, хоча не був травмований чи відсторонений.

А вже у вівторок, 3 лютого, тренерський штаб провів заняття для гравців, які опинилися поза заявкою на гру. Роналду там не було.

Куди може перейти Кріштіану Роналду?

На тлі скандалу і бойкоту активізувалися чутки про те, що влітку Кріштіану покине Саудівську Аравію. Record пише, що португалець може розглянути пропозиції з Європи або американської MLS.

На заваді може стати величезна сума відступних як для футболіста у 40 років: клаусула Роналду складає 50 мільйонів євро.

Як Роналду виступав у Саудівській Аравії?