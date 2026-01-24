Він Дизель стверджував, що для футболіста написано епізодичну роль у наступному фільмі серії "Форсаж". А колишній напарник Кріша по команді вважає, що це буде лише початок, пише Goal.
Що говорять про кар'єру Роналду у кіно?
Колишній нападник Манчестер Юнайтед Джузеппе Россі переконаний, що Кріштіану буквально створений для Голлівуду і має обов'язково поїхати до Лос-Анджелеса, коли нарешті награється у Саудівській Аравії.
В нього є аура, в нього є віддані шанувальники. Йому не доведеться довго звикати до нової роботи. Він любить бути в центрі уваги, під світлом прожекторів, то чому б не спробувати щось дуже схоже на професійну спортивну кар'єру? Було б неймовірно цікаво подивитися на нього в кіно,
– заявив Россі.
Кого може зіграти в кіно Кріштіану Роналду?
У прийдешньому "Форсажі" португалець з'явиться у камео – він втілить на екрані самого себе. Але Россі думає, що згодом настане час спробувати зовсім інший образ.
Ексфутболіст хоче побачити свого колегу у ролі лиходія з коміксів. Ідеальним персонажем для Роналду він називає Джокера зі всесвіту DC.
Коли Роналду завершить кар'єру гравця?
Інсайдер Бен Джейкобс стверджує, що Кріштіану повісить бутси на цвях у 2027 році, коли завершиться його контракт із Аль-Насром.
Сам Кріштіану не оголошував планів щодо завершення виступів. Відомо, що він мріє забити 1000 голів за кар'єру – станом на зараз залишається 40 м'ячів.
Кріштіану проходив тест на фізіологічний вік – і виявилося, що у свій майже 41 рік він має тіло 30-річного.