Вин Дизель утверждал, что для футболиста написана эпизодическая роль в следующем фильме серии "Форсаж". А бывший напарник Криша по команде считает, что это будет только начало, пишет Goal.

Смотрите также Роналду или Месси: Википедия определила, кто из звезд футбола популярнее

Что говорят о карьере Роналду в кино?

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси убежден, что Криштиану буквально создан для Голливуда и должен обязательно поехать в Лос-Анджелес, когда наконец наиграется в Саудовской Аравии.

У него есть аура, у него есть преданные поклонники. Ему не придется долго привыкать к новой работе. Он любит быть в центре внимания, под светом прожекторов, то почему бы не попробовать что-то очень похожее на профессиональную спортивную карьеру? Было бы невероятно интересно посмотреть на него в кино,

– заявил Росси.

Кого может сыграть в кино Криштиану Роналду?

В грядущем "Форсаже" португалец появится в камео – он воплотит на экране самого себя. Но Росси думает, что со временем наступит время попробовать совсем другой образ.

Экс-футболист хочет увидеть своего коллегу в роли злодея из комиксов. Идеальным персонажем для Роналду он называет Джокера из вселенной DC.

Когда Роналду завершит карьеру игрока?